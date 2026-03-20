        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de bayram namazı kılındı

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camileri dolduran vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı için saf tuttu.

        Giriş: 20.03.2026 - 09:11 Güncelleme:
        Adana'da vatandaşlar, erken saatlerde Seyhan Nehri kıyısındaki Sabancı Merkez Camisi'ne geldi.

        Bazı vatandaşlar, cami avlusundaki şadırvanda abdest aldı, serilen namazlık ve kilimlerde vaaz dinledi.

        Cami içinde ve bahçesinde saf tutan vatandaşlar, daha sonra bayram namazını kıldı.

        - Mersin

        Mersin'de de vatandaşlar, bayram namazı için kentin en büyük camilerinden Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne gitti.

        Vaaz sonrası vatandaşlar, bayram namazını kıldı ve dua etti.

        Bayram namazında caminin tamamı dolarken, vatandaşların bir kısmı da avluya konulan hasırlara seccadelerini sererek ibadetlerini gerçekleştirdi.

        Namaz sonrası bayramlaşan vatandaşlara lokum ikram edildi.

        Bayramlaşma ve namaz programı, Vali Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de katıldı.

        - Hatay

        Hatay'da vatandaşlar, İskenderun ilçesindeki Kaptanpaşa Camisi'ne geldi.

        Cami imamının vaazını dinleyen vatandaşlar, daha sonra saf tutarak bayram namazını kıldı, dua etti.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de sabahın erken saatlerinde bayram namazı için Sunar Nuri Çomu Camisi'ne gelen vatandaşlar saf tuttu.

        Bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar, cami çıkışında bayramlaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Gurbetçi işçinin sigortasına dikkat!
        Gurbetçi işçinin sigortasına dikkat!
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gözyaşlarına boğuldu
        Üçüncü kez evleniyor
        Üçüncü kez evleniyor
        AB enerji fiyat artışına karşı önlem almaya hazırlanıyor
        AB enerji fiyat artışına karşı önlem almaya hazırlanıyor
        Her yerde yağış var!
        Her yerde yağış var!
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
        Gözlerimizin gece modu nasıl çalışıyor?
        Gözlerimizin gece modu nasıl çalışıyor?
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Akaryakıt pazarında dengeler değişti
        Akaryakıt pazarında dengeler değişti

        Benzer Haberler

        Yolcu otobüsü refüje devrildi: 2 ölü, 20 yaralı / Yeniden
        Yolcu otobüsü refüje devrildi: 2 ölü, 20 yaralı / Yeniden
        Adana'da bayram namazı kılındı
        Adana'da bayram namazı kılındı
        Adana'da Sabancı Merkez Camisi'nde bayram namazı kılındı
        Adana'da Sabancı Merkez Camisi'nde bayram namazı kılındı
        Adana'da devrilen yolcu otobüsünde 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
        Adana'da devrilen yolcu otobüsünde 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
        Adana'da yolcu otobüsü devrildi; çok sayıda yaralı var
        Adana'da yolcu otobüsü devrildi; çok sayıda yaralı var
        Adana'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Adana'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı