Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç öldü, 2 kardeşi yaralandı.



İddiaya göre, Adnan Menderes Bulvarı'nda dolaşan 4 kardeşin önünü kesen şüphelilerin para istemesi üzerine iki grup arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kardeşlerden Erdoğan Ertaş (17), Yakup Ertaş (21) ve Haydar Ertaş (21) bıçaklanarak yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Erdoğan Ertaş'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri yaralı 2 kardeşi hastaneye kaldırdı.



Polis olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

