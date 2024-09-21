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        Vinç halatı kopunca taşıma sepeti işçilerin üzerine düştü: 2 ölü

        ADANA'da kule vincin yukarı çektiği içinde demir parçaları bulunan taşıma sepeti, halatın kopması sonucu işçilerin üzerine düştü, Tahir Çeri (41) ve Erdal Sağır (51) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 13:06 Güncelleme: 21.09.2024 - 13:10
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        Vinç halatı kopunca taşıma sepeti işçilerin üzerine düştü: 2 ölü
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        ADANA'da kule vincin yukarı çektiği içinde demir parçaları bulunan taşıma sepeti, halatın kopması sonucu işçilerin üzerine düştü, Tahir Çeri (41) ve Erdal Sağır (51) hayatını kaybetti.

        Olay, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Kule vinçle demir parçaları yukarı çekilirken, taşıma sepetinin halatı koptu. Sepet, inşaat işçileri Tahir Çeri ve Erdal Sağır'ın üzerine düştü. Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Çeri ve Sağır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İşçilerin yakınları ise cenazeleri görünce fenalık geçirdi. Olay yerinden kaçan kule vinç operatörü, polis merkezine giderek teslim oldu. İşçilerin cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis, iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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