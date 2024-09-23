Adana Demirspor'un Süper Lig'de en kötü sezonu

SÜPER Lig'e olan 26 yıllık hasretini sonlandırırak 2021-2022 sezonunda ligde mücadele etmeye hak kazanan Adana Demirspor, son 4 sezonun en kötü başlangıcını yaşıyor. Mavi-lacivertliler, topladığı 1 puanla ligin dibine demir attı.

26 yıllık hasretini sonlandırıp, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Adana Demirspor, en kötü sezonunu yaşıyor. 4 sezondur Süper Lig'de mücadele veren mavi-lacivertliler, 6 maçta 5 gol kaydedip, kalesinde 14 gol gördü. Adana temsilcisi, topladığı 1 puanla ligin dibinde yer alıyor. Transfer tahtasının kapalı olmasından dolayı mevcut kadroyu korumaya çalışan ancak kayıplar yaşayan Adana Demirspor, 6 maç oynamasına rağmen henüz 3 puanla tanışamadı. 2021-2022 sezonunda 6 maçlık seride 8 gol kaydeden, kalesinde 11 gol gören ve 6 puan toplayan mavi lacivertli takım ligde 9'uncu; 2022-2023 sezonunda bu süreçte 13 gol atarken kalesinde 9 gol görmüş ve 13 puan toplayarak ligde 4'üncü sırada yer almıştı. Adana Demirspor, geçen sezon ise 6 maçlık seride 14 kez rakip fileleri havalandırırken 8 golü ise kalesinde gördü. Adana Demirspor, bu zaman diliminde 11 puan toplayıp ligde 12'nci sırada yer almıştı.