        Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali sürüyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları ile Sabancı Vakfı işbirliğinde düzenlenen 25. Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali kapsamında çocuklara yönelik kukla yapım atölyesi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali sürüyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları ile Sabancı Vakfı işbirliğinde düzenlenen 25. Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali kapsamında çocuklara yönelik kukla yapım atölyesi gerçekleştirildi.

        Çırçır Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, kukla sanatçısı Cansu Akdeniz çocuklarla bir araya geldi.

        Kukla yapımının uygulamalı olarak anlatıldığı etkinlikte çocuklar, karton ve çeşitli malzemeleri kullanarak kendi kuklalarını tasarladı.

        Etkinliğe katılan çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.

        Kukla sanatçısı Cansu Akdeniz, AA muhabirine, etkinlikle çocukların el becerilerini geliştirmeyi ve sanata ilgilerini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

        Eğlenceli ve öğretici bir atölye düzenlediklerini belirten Akdeniz, etkinlikle kartonun geri dönüştürülebileceğini de çocuklara gösterdiklerini kaydetti.

        Festival kapsamında 7 farklı atölyenin daha gerçekleştirileceği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

