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        96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidine 17'si ağırlaştırılmış, 62 müebbet ve 865 yıl hapis cezası

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Adana'da 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada yapı müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, 17'si ağırlaştırılmış, 62 kez müebbet ve toplam 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 14:10 Güncelleme: 27.09.2024 - 14:15
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        96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidine 17'si ağırlaştırılmış, 62 müebbet ve 865 yıl hapis cezası
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Adana’da 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin davada yapı müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, 17’si ağırlaştırılmış, 62 kez müebbet ve toplam 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezalarda indirim yapılmadı.

        Adana’nın Çukurova ilçesindeki Alpargün Apartmanı, 6 Şubat 2023’teki depremlerde yıkıldı, 96 kişi yaşamını yitirdi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, deprem günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) kaçtı. Alpargün, daha sonra Lefkoşa’da polise teslim olup, KKTC ile yapılan görüşmeler sonucunda Adana’ya getirildi. Müteahhit Alpargün’ün 900 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye’den KKTC’ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa’da daire satın almak için girişimde bulunduğu belirlendi.

        KKTC’den Adana’ya getirilip tutuklanan müteahhit Hasan Alpargün hakkında Adana 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu müteahhit Alpargün bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Çok sayıda şikayetçi ile taraf avukatlarının katıldığı duruşmada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık Hasan Alpargün’ü 17 kez ağırlaştırılmış müebbet, 45 kez müebbet ve toplam 865 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, cezalarda indirim uygulamadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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