Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası hukuk tamamen rafa kaldırılmış durumda

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da ilk kez düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katıldı. Erdoğan, İsrail’in Hamas bahanesiyle önce Gazze’yi işgal ettiğini, şimdi de Hizbullah bahanesiyle Lübnan’da kan döktüğünü belirterek, "Bölgede ateşkese, barışa, huzura her yaklaşıldığında, İsrail hükümeti bu süreci dinamitleyecek bir provokasyona imza atıyor. Ateşi tüm bölgeye yaymak, coğrafyamızı kana ve gözyaşına boğmak için her yola başvuruyorlar. Uluslararası hukuk tamamen rafa kaldırılmış durumda" dedi.

"Gazze ve Lübnan'daki katliamları, millet olarak, insanlık olarak içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz. Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları başlayalı neredeyse bir yıl oldu. Çoğu çocuk ve kadın 50 bin kardeşimiz vahşice siyonist İsrail tarafından katledildi. 100 bine yakın insan yaralandı, şehirler birer enkaz yığınlarına döndü. İsrail, Hamas bahanesiyle önce Gazze'yi işgal etti. Şimdi de Hizbullah bahanesiyle Lübnan’da kan döküyor. Filistin’in seçilmiş son başbakanı İsmail Haniye‘yi, Tahran’da şehit ettikten sonra geçtiğimiz günlerde de Hizbullah lideri Hasan Nasrallah‘ı katlettiler. İsrail saldırılarında can veren Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bölgede ateşkese, barışa, huzura her yaklaşıldığında İsrail hükümeti bu süreci dinamitleyecek bir provokasyona imza atıyor. Ateşi tüm bölgeye yaymak, coğrafyamızı kana ve gözyaşına boğmak için her yola başvuruyorlar. Uluslararası hukuk tamamen rafa kaldırılmış durumda. Utanmadan, sıkılmadan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e özellikle kalkıyor, 'Birleşmiş Milletler'e gelemez' diye meydan okuyor. Şu hale bak. Şimdi 196 tane dünyadaki ülke, herhalde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine sahip çıkacak. Sen kim oluyorsun da burada Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yönelik Birleşmiş Milletler‘e gelemeyeceğine dair ferman gönderiyorsun. “

'O BOMBALARI TEMİN EDENLERDE AYNI DERECEDE ORTAKTIR'

Kundaktaki bebekleri dahi öldürmekten zevk alan bir cinnet haliyle karşı karşıya olunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm bu gerçeklere rağmen ne yazık ki batılı güçler bu katliam şebekesine silah, mühimmat, istihbarat ve diplomatik destek vermeyi sürdürüyor. Gazze ve Lübnan’a yağan binlerce tonluk bombaların nereden geldiği, nerede üretildiği, kimler tarafından tedarik edildiği bellidir. Kimse kusura bakmasın. Ama dökülen her damla kana, bombaları atanlar kadar o bombaları temin edenler de aynı derecede ortaktır. Burada şunu çok açık ifade etmek durumundayım. Bölgemizde sadece Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’a sınırlı kalmayacak sinsi bir plan uygulamaya konulmuştur. Bu planın nihai hedefinin neresi olduğunu görmek ve anlamak için kahin olmaya gerek yoktur. Tarih bilen, dinler tarihi bilen, siyaset ve diplomasi bilen herkes, meselenin Kudüs’te ve Mescid-i Aksa ile vadedilmiş topraklar hezeyanıyla bağlantısını zaten kolayca idrak edecek. Vadedilmiş toprakların ne olduğunu gayet iyi biliriz. 30 kilometre mesafede adeta Türkiye’ye meydan okuma yarışına giriyorlar. Bunları biz gayet iyi biliriz. Mevcut İsrail yönetimi yaptığı her açıklama, paylaştığı her haritayla asıl niyetlerini ortaya koyuyor. Biz de sahadaki gelişmeleri bu zaviyeden an be an takip ediyoruz. Komşularımızla ve bölgedeki tüm kardeş ülkelerle iş birliğimizi yine bu anlayışta ileriye taşıyoruz."