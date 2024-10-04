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        Liseli Nuri, motosiklet kazasında öldü

        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü lise öğrencisi Nuri Yediç (16) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 17:33 Güncelleme: 04.10.2024 - 17:35
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        Liseli Nuri, motosiklet kazasında öldü
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        ADANA’nın Ceyhan ilçesinde TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü lise öğrencisi Nuri Yediç (16) hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Adnan Kahveci Bulvarı’nda meydana geldi. Haydar Aliyev Endüstri Meslek Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi Nuri Yediç’in kullandığı 01 AVE 120 plakalı motosiklet, Hasan T. yönetimindeki 01 YZ 619 plaka TIR ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yediç, sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TIR şoförü Hasan T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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