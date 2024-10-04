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        Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Budak, TEKNOFEST Adana'yı ziyaret etti

        Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 16:20 Güncelleme: 04.10.2024 - 16:48
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        Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Budak, TEKNOFEST Adana'yı ziyaret etti
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        Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST) ziyaret etti.

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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