"Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin oyuncuları TEKNOFEST Adana'ya katıldı

Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu alan TRT dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı"nın oyuncuları, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) hayranlarıyla buluştu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

Festivali gezen "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin oyuncuları Serkan Çayoğlu, Sena Çakır ve Esila Umut, TRT standında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Dizinin hayranları, oyuncuları görebilmek için stant önünde yoğunluk oluşturdu.

Etkinlikte oyuncular, imza verdikleri izleyicilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sena Çakır, AA muhabirine, ilk kez TEKNOFEST'te yer aldığını söyledi.

Festivalin çok büyük bir organizasyon olduğunu belirten Çakır, "Müthiş bir katılım var. İmza etkinliğinden sonra festival alanını gezmeye devam edeceğiz. Seyircilerimize buraya kadar geldikleri için teşekkür ediyorum." dedi.