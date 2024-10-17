Lübnan'dan tahliye edilen 169 Türk vatandaşı Türkiye'ye ulaştı

Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için Dışişleri Bakanlığı tarafından ayarlanan charter uçak, Beyrut’tan 169 Türk vatandaşını alarak sabah Türkiye’ye doğru yola çıktı. Türk vatandaşlarını tahliye eden uçak saat 10.45 sıralarında Mersin’in Tarsus ilçesindeki Çukurova Havalimanı’na ulaştı. Yolcular, havalimanından iç hatlara geçerek İstanbul’a gidecek.

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