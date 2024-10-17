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        Lübnan'dan tahliye edilen 169 Türk vatandaşı Türkiye'ye ulaştı

        İSRAİL saldırıları nedeniyle Lübnan'da mahsur kalan 169 Türk vatandaşı charter uçağı ile Çukurova Havalimanına getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:27 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:30
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        Lübnan'dan tahliye edilen 169 Türk vatandaşı Türkiye'ye ulaştı
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        İSRAİL saldırıları nedeniyle Lübnan’da mahsur kalan 169 Türk vatandaşı charter uçağı ile Çukurova Havalimanına getirildi.

        Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için Dışişleri Bakanlığı tarafından ayarlanan charter uçak, Beyrut’tan 169 Türk vatandaşını alarak sabah Türkiye’ye doğru yola çıktı. Türk vatandaşlarını tahliye eden uçak saat 10.45 sıralarında Mersin’in Tarsus ilçesindeki Çukurova Havalimanı’na ulaştı. Yolcular, havalimanından iç hatlara geçerek İstanbul’a gidecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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