Adanaspor-Şanlıurfaspor: 1-4

80’inci dakikada Şanlıurfaspor bir gol daha buldu. Sol kanatta topla buluşan Bagic’in şutunda top savunmadan döndü. Hasan Hüseyin önünde kalan topu, altıpastaki Kayode’ye gönderdi. Kayode yerden sert şutla topu ağlarla buluşturdu: 0-4.

17’nci dakikada Adanaspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Diakite, çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Dikaite’nin çaprazdan şutunda top ağlara gitti ancak gol VAR kontrolünün ardından iptal edildi.

1’inci dakikada Şanlıurfaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Muhammed Gönülaçar, topu rakip ceza sahasına ortaladı. Donkor, yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1.

1’inci Lig’in 9’uncu hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor’a 4-1 mağlup oldu.

GOLLER: Dk. 86 Ciss (Adanaspor) - Dk. 1 Donkor (Kendi kalesine), Dk. 41, Dk. 51 ve Dk. 80 Kayode (Şanlıurfaspor)

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