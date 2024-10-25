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        Adana Demirspor - Sivasspor: 2-4

        STAT: Yeni AdanaHAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Samet Çavuş, Mehmet AkıncıkADANA DEMİRSPOR: Vedat Karakuş - Arda Kurtulan, Semih Güler, Manev, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 22:21 Güncelleme: 25.10.2024 - 22:21
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        Adana Demirspor - Sivasspor: 2-4
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        STAT: Yeni Adana

        HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Samet Çavuş, Mehmet Akıncık

        ADANA DEMİRSPOR: Vedat Karakuş - Arda Kurtulan, Semih Güler, Manev, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik (Dk. 68 Alioui), Maestro, Salih Kavrazlı (Dk. 12 Fougeu), Tayfun Aydoğan (Dk. 85 Ozan Demirbağ), Ali Yavuz Kol (Dk. 68 Yusuf Sarı), Yusuf Barası

        SİVASSPOR: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Camara (Dk. 87 Sonko), Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Turgunboev (Dk. 46 Bieganski), Menig (Dk. 46 Rodrigues), Koita (Dk. 87 Balde), Manaj (Dk. 90+4 Oğuzhan Aksoy)

        GOLLER: Dk. 13 Yusuf Barası, Dk. 16 Semih Güler (Adana Demirspor) - Dk. 38 Koita, Dk. 61 Rodrigues, Dk. 66 Manaj, Dk. 89 Radakovic (Sivasspor)

        SARI KARTLAR: Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor), Charisis, Turgunboev, Bieganski (Sivasspor)

        SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Sivasspor'a 2-0 öne geçtiği karşılaşmada 4-2 yenildi.

        1'inci dakikada Adana Demirsporlu İzzet Çelik'in kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunu kaleci Nikolic çeldi.

        2'nci dakikada Menig'in sol kanattan ceza sahasına ortasında topu önünde bulan Manaj, kaleyi gördü. Kaleci Vedat Karakuş, Manaj'ın vuruşunda topun geçmesine izin vermedi.

        13'üncü Adana Demirspor'un sol kanattan kazandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahası içinde Manev'in kafayla havalandırdığı topla buluşan Yusuf Barası'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

        16'ncı dakikada Adana Demirspor'un sol kanattan atağında ceza sahasına yapılan ortada savunmadan dönen topa dokunan Abdulsamet Burak'ın pasında kale sahasında meşin yuvarlağı önünde bulan Semih Güler'in vuruşuyla top filelere gitti: 2-0.

        37'nci dakikada Ali Yavuz Kol'un sol kanattan yerden ortasında ceza sahasında Yusuf Barası'nin yine yerden vuruşunda top kaleci Nikolic'ten döndü.

        38'inci dakikada Sivassporlu Moutoussamy'nin sağ kanattan ortasında kale sahası çizgisi önünde yükselen Koita'nın kafa vuruşunda top, ağlarla buluştu: 2-1.

        Adana Demirspor ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

        61'inci dakikada Sivasssporlu Koita'nın sağ kanatta ceza sahası içinde yerden ortasında penaltı noktası civarında Rodrigues'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-2.

        66'ncı dakikada Sivassporlu Murat Paluli'nin sağ kanatta ceza sahası çizgisinden yerden ortasında penaltı noktası civarında Manaj'ın yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-3.

        86'ncı dakikada ceza sahasına yapılan ortada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu sol kanatta önünde bulan Abdulsamet Burak, sol ayakla sert şutunda top kaleci Nikolic'ten oyun alanına geri döndü.

        89'uncu dakikada Sivassporlu Balde'nin kullandığı kornerde kale sahası çizgisinde yükselen Radakovic'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-4.

        Sivasspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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