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        Kara saplanan minibüsteki 12 işçi mahsur kaldı

        ADANA'nın Feke ilçesinde kara saplanan minibüsteki 12 maden işçisi, mahsur kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 13:38 Güncelleme: 24.11.2024 - 13:40
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        Kara saplanan minibüsteki 12 işçi mahsur kaldı
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        ADANA'nın Feke ilçesinde kara saplanan minibüsteki 12 maden işçisi, mahsur kaldı. Sosyal medyada paylaşım yapıp, yardım isteyen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        İlçede sabah saatlerinden bu yana etkili olan kar ve tipi nedeniyle bazı bağlantı yolları kapandı. Maden ocağında çalışan ve mesailerinin ardından eve dönen 12 işçinin bulunduğu minibüs, Şahmuratlı Yedigöz Yaylası Bel mevkisinde şarampole düşerek kara saplandı. İşçiler, 112 Acil Çağrı Hattı'nı arayarak yardım istedi. İşçilerin kurtarılması için Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bu sırada cep telefonuyla görüntü çeken madenci Halil İbrahim Beyazgül, "Çok yoğun kar yağışı var. Çok üşüyoruz. Buradan kurtarılmayı bekliyoruz" dediği anları sosyal medyada paylaşıp yardım istedi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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