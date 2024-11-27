Bağımlı Rehabilitasyon Tipi Ceza İnfaz Kurumları Projesi, Adana ve Bolu'da başlıyor

TÜRKİYE Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, uyuşturucu bağımlısı tutuklu ve hükümlülere yönelik Bağımlı Rehabilitasyon Tipi Ceza İnfaz Kurumları Projesi'nin pilot olarak Adana ve Bolu'da başlayacağını belirterek, "Cezaevindeki bir kardeşimiz hem psikoterapi hizmeti hem meslek edindirme kursu alacak" dedi.

Türkiye'deki cezaevlerinde bulunan 340 bin 268 hükümlü ve tutuklu arasında, uyuşturucu suçlarından kalanların oranı yüzde 36 ile ilk sırada yer alıyor. Uyuşturucu suçlarından 119 bin kişi tutuklu veya hükümlü bulunurken, bu kişilerin büyük kısmı bağımlılık problemi ile mücadele ediyor. Adalet Bakanlığı, bu soruna çözüm getirmek amacıyla Bağımlı Rehabilitasyon Tipi Ceza İnfaz Kurumları Projesi'ni hayata geçirme kararı aldı. Bu kapsamda Bolu ve Adana'da pilot çalışma başlatıldı. Çalışma ile bağımlı bireylerin cezaevi sürecinde de bağımlılıktan kurtulmaları ve topluma kazandırılmaları hedeflendi.