Otomobilde 50 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; 1 tutuklama

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, M.Ş.A.'nın kente çok sayıda ruhsatsız silah getirdiğini ihbarını aldı. Ekipler, takibe aldığını otomobili kent girişinde önünü keserek durdurdu. M.Ş.A. gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada arka tampona ve ön konsol boşluğuna gizlenmiş 50 ruhsatsız tabanca bulundu. Tabancalara el konulurken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş.A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

ADANA'datakibe alınıp, durdurulan otomobilde yapılan aramada arka tampon ile ön konsol boşluğunda 50 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, tutuklandı.

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