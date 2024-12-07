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        Otomobilde 50 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; 1 tutuklama

        ADANA'datakibe alınıp, durdurulan otomobilde yapılan aramada arka tampon ile ön konsol boşluğunda 50 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 10:45 Güncelleme: 07.12.2024 - 10:50
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        Otomobilde 50 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; 1 tutuklama
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        ADANA'datakibe alınıp, durdurulan otomobilde yapılan aramada arka tampon ile ön konsol boşluğunda 50 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, tutuklandı.

        Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, M.Ş.A.'nın kente çok sayıda ruhsatsız silah getirdiğini ihbarını aldı. Ekipler, takibe aldığını otomobili kent girişinde önünü keserek durdurdu. M.Ş.A. gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada arka tampona ve ön konsol boşluğuna gizlenmiş 50 ruhsatsız tabanca bulundu. Tabancalara el konulurken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş.A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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