Adana'da iki grup arasındaki 'elektroşok' ve kemerli kavga kamerada
ADANA'nın Seyhan ilçesinde iki grup arasında elektroşok ve kemerli kavga çıktı.
ADANA’nın Seyhan ilçesinde iki grup arasında elektroşok ve kemerli kavga çıktı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ziyapaşa Mahallesi, Şinasi Efendi Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bazı kişiler kemer, bir kişi ise elektroşok cihazı kullandı. Çevredekilerin araya girmesiyle sonlanan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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