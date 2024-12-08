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        Adana'da iki grup arasındaki 'elektroşok' ve kemerli kavga kamerada

        ADANA'nın Seyhan ilçesinde iki grup arasında elektroşok ve kemerli kavga çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 00:10 Güncelleme: 08.12.2024 - 00:15
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        Adana'da iki grup arasındaki 'elektroşok' ve kemerli kavga kamerada
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        ADANA’nın Seyhan ilçesinde iki grup arasında elektroşok ve kemerli kavga çıktı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ziyapaşa Mahallesi, Şinasi Efendi Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bazı kişiler kemer, bir kişi ise elektroşok cihazı kullandı. Çevredekilerin araya girmesiyle sonlanan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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