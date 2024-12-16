ADANA Haraç vermeyen esnafı tehdit edip, iş yerine ateş açtı (VİDEO EKLENDİ)

ADANA’da yüzünü kapüşonla gizleyen Cemil Ö. (22), telefonla arayıp, 3 milyon lira haraç istediği esnaf S.S.’nin (48) iş yerine tabancayla 3 el ateş edip, kaçtı. Cemil Ö., evinde saklandığı Alattin U. (23) ile birlikte gözaltına alındı. Sorgusunda, “Aramızda borç nedeniyle husumet vardı” diyen Cemil Ö. ile Alattin U. tutuklandı.

Olay, 25 Kasım saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi’ndeki bir telefon tamircisinde meydana geldi. Yüzünü kapüşonla gizleyen şüpheli Cemil Ö., motosikletiyle S.S.’nin iş yerinin önüne gitti. S.S.’yi cep telefonuyla arayan şüpheli, “Sana ceza kestik. Bize 3 milyon lira vereceksin. Yoksa sonuçlarına katlanırsın” dedi. Parayı vermeyi reddeden S.S. telefonu kapatıp, polise haber verdi. Bunun üzerine Cemil Ö., belinden çıkardığı tabancayla iş yerine 3 el ateş edip, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI S.S.’nin ihbarıyla harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve güzergahtaki kameraları inceleyen ekipler, şüphelinin Çukurova ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polis, Cemil Ö. ile saklanmasına yardımcı olduğu belirtilen Alattin U.’yu gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Cemil Ö., ifadesinde, “Aramızda borç nedeniyle husumet vardı. Bu nedenle iş yerine ateş ettim” dedi. Alattin U. ise olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü.