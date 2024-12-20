Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Başkent Üniversitesi'nin yapay zeka projesine büyük ödül

        BAŞKENT Üniversitesi Adana Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 12:37 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkent Üniversitesi'nin yapay zeka projesine büyük ödül
        ABONE OL
        ABONE OL

        BAŞKENT Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Turkcell Teknoloji'nin endüstriyel ve akademik bakış açılarını bir araya getirerek geliştirdiği 'Diz Eklem Grafilerinde Yapay Zeka Tabanlı Kelgren-Lawrence Evreleme Sistemi' projesi Araştırma ve Geliştirme Kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

        Ülkem İçin Yapay Zeka Derneği'nin ülkenin yapay zeka ekosistemini global ölçekte güçlendirmek ve rekabetçi bir konuma taşımak amacıyla bu yıl ilk kez organize ettiği Türkiye Yapay Zeka Ödülleri Yarışması'na Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Turkcell Teknoloji'nin endüstriyel ve akademik bakış açılarını bir araya getirerek geliştirdiği 'Diz Eklem Grafilerinde Yapay Zeka Tabanlı Kelgren-Lawrence Evreleme Sistemi' projesi ile katıldı. 5 kategoride ödül verilen yarışmada Başkent Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Beyaz tarafından temsil edilen proje 'Araştırma ve Geliştirme Kategorisi'nde birincilik ödülüne layık görüldü. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Konferans Salonu'nda düzenlenen törende birincilik ödülünü Doç. Dr. Salih Beyaz aldı.

        'HIZLI VE DOĞRU ÇÖZÜMLER SUNUYOR'

        Türkiye Yapay Zeka Ödülleri kapsamında birinci olan yenilikçi projeyi değerlendiren Doç. Dr. Salih Beyaz, sağlık alanında yapay zekanın kullanımını bir adım öteye taşıdığını, röntgen grafilerinde diz ekleminde kireçlenmenin tanısı ve sınıflandırılması gibi kritik ortopedi sorunlarına hızlı ve doğru çözümler sunarak hekimlerin karar destek süreçlerini iyileştirdiğini kaydetti. Doç. Dr. Salih Beyaz, projeyle ilgili şunları ifade etti:

        "Yapay zeka özellikle sağlık alanında önemli bir gelecek vadediyor. En başarılı olduğu alan görüntü işleme. Yani medikal görüntülerden tanı konulması ve hastalığın sınıflandırılması. Projemiz kapsamında 15 binden fazla görüntü elde ederek bu alanda ülkemizdeki en büyük veri setini oluşturarak işe başladık. 2021 yılından bu yana Başkent Üniversitesi'nin akademik bilgi birikimi ile ülkemizin en büyük teknoloji şirketi olan Turkcell Teknoloji Yapay Zeka Departmanın teknolojik altyapısı bu projenin başarı ile sonuçlanmasını sağladı. Bu yenilikçi teknolojilerin ülke içerisindeki imkanlar ile gerçekleştirilmesi ülkemiz için oldukça kritik önem taşımaktadır. Hasta verilerinin yerli imkanlarla işlenmesi yurtdışına bağımlılığımızı azaltacaktır. Yaşlanan ülkemiz ve dünya popülasyonu özellikle ortopedik hastalıkların ve cerrahilerin yakın gelecekte daha fazla artacağı öngörülmektedir. Bu tür projelerin insanların daha adil ve erişilebilir, standart güncel tedaviye ulaşımını kolaylaştıracaktır. Sosyal güvenlik kurumu ve özel sigorta şirketleri açısından ise daha verimli ve sürdürülebilir ekonomi planlamasına yardımcı olacağını düşünüyoruz."

        Doç. Dr. Salih Beyaz, bu tür projelerin sağlık teknolojilerinde yenilikçi çözümler üreterek Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmesi büyük bir önem taşıdığını, sağlıkta dijital dönüşümün önemli bir örneği olarak gelecekte daha fazla uygulama alanı bulmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Almanya'da "Suriyelilerin dönüşü" panik yarattı
        Almanya'da "Suriyelilerin dönüşü" panik yarattı
        Yabancı turist sayısı 50 milyonu aştı
        Yabancı turist sayısı 50 milyonu aştı
        Göz gözü görmüyor! İki ilde uçuşlar ertelendi
        Göz gözü görmüyor! İki ilde uçuşlar ertelendi
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Ersoy açıkladı! 1055 sikke iade edildi
        Bakan Ersoy açıkladı! 1055 sikke iade edildi
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı

        Benzer Haberler

        Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 23 gözaltı
        Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 23 gözaltı
        Belediyede görev değişikliği nedeniyle tartıştığı birim şefini bacağından v...
        Belediyede görev değişikliği nedeniyle tartıştığı birim şefini bacağından v...
        Adana merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu; 23 gözaltı
        Adana merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu; 23 gözaltı
        Çukurova Belediyesi şefi, personelin silahla ateş etmesiyle yaralandı
        Çukurova Belediyesi şefi, personelin silahla ateş etmesiyle yaralandı
        Adana'da kuyumcu dükkanında silahlı soygun; 4 şüpheli kaçtı
        Adana'da kuyumcu dükkanında silahlı soygun; 4 şüpheli kaçtı
        Adana'da bir kuyumcu dükkanı silahlı kişilerce soyuldu
        Adana'da bir kuyumcu dükkanı silahlı kişilerce soyuldu