Başkent Üniversitesi'nin yapay zeka projesine büyük ödül

BAŞKENT Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Turkcell Teknoloji'nin endüstriyel ve akademik bakış açılarını bir araya getirerek geliştirdiği 'Diz Eklem Grafilerinde Yapay Zeka Tabanlı Kelgren-Lawrence Evreleme Sistemi' projesi Araştırma ve Geliştirme Kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Ülkem İçin Yapay Zeka Derneği'nin ülkenin yapay zeka ekosistemini global ölçekte güçlendirmek ve rekabetçi bir konuma taşımak amacıyla bu yıl ilk kez organize ettiği Türkiye Yapay Zeka Ödülleri Yarışması'na Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Turkcell Teknoloji'nin endüstriyel ve akademik bakış açılarını bir araya getirerek geliştirdiği 'Diz Eklem Grafilerinde Yapay Zeka Tabanlı Kelgren-Lawrence Evreleme Sistemi' projesi ile katıldı. 5 kategoride ödül verilen yarışmada Başkent Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Beyaz tarafından temsil edilen proje 'Araştırma ve Geliştirme Kategorisi'nde birincilik ödülüne layık görüldü. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Konferans Salonu'nda düzenlenen törende birincilik ödülünü Doç. Dr. Salih Beyaz aldı.

'HIZLI VE DOĞRU ÇÖZÜMLER SUNUYOR' Türkiye Yapay Zeka Ödülleri kapsamında birinci olan yenilikçi projeyi değerlendiren Doç. Dr. Salih Beyaz, sağlık alanında yapay zekanın kullanımını bir adım öteye taşıdığını, röntgen grafilerinde diz ekleminde kireçlenmenin tanısı ve sınıflandırılması gibi kritik ortopedi sorunlarına hızlı ve doğru çözümler sunarak hekimlerin karar destek süreçlerini iyileştirdiğini kaydetti. Doç. Dr. Salih Beyaz, projeyle ilgili şunları ifade etti:

"Yapay zeka özellikle sağlık alanında önemli bir gelecek vadediyor. En başarılı olduğu alan görüntü işleme. Yani medikal görüntülerden tanı konulması ve hastalığın sınıflandırılması. Projemiz kapsamında 15 binden fazla görüntü elde ederek bu alanda ülkemizdeki en büyük veri setini oluşturarak işe başladık. 2021 yılından bu yana Başkent Üniversitesi'nin akademik bilgi birikimi ile ülkemizin en büyük teknoloji şirketi olan Turkcell Teknoloji Yapay Zeka Departmanın teknolojik altyapısı bu projenin başarı ile sonuçlanmasını sağladı. Bu yenilikçi teknolojilerin ülke içerisindeki imkanlar ile gerçekleştirilmesi ülkemiz için oldukça kritik önem taşımaktadır. Hasta verilerinin yerli imkanlarla işlenmesi yurtdışına bağımlılığımızı azaltacaktır. Yaşlanan ülkemiz ve dünya popülasyonu özellikle ortopedik hastalıkların ve cerrahilerin yakın gelecekte daha fazla artacağı öngörülmektedir. Bu tür projelerin insanların daha adil ve erişilebilir, standart güncel tedaviye ulaşımını kolaylaştıracaktır. Sosyal güvenlik kurumu ve özel sigorta şirketleri açısından ise daha verimli ve sürdürülebilir ekonomi planlamasına yardımcı olacağını düşünüyoruz."