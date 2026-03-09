Canlı
        Adana'da 485 sentetik ecza ele geçirilen araçtaki 3 zanlı tutuklandı

        Adana'da 485 sentetik ecza ele geçirilen araçtaki 3 zanlı tutuklandı

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 485 sentetik ecza ele geçirilen araçtaki 3 zanlı tutuklandı.

        Giriş: 09.03.2026 - 19:53
        Adana'da 485 sentetik ecza ele geçirilen araçtaki 3 zanlı tutuklandı

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 485 sentetik ecza ele geçirilen araçtaki 3 zanlı tutuklandı.

        İmamoğlu çevre yolundaki kavşakta, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü araçla kaçmaya başladı.

        Polis ekiplerinin takibe aldığı araç Yenievler Mahallesi'nde kaza yaptı.

        Yapılan aramada 485 sentetik ecza ele geçirildi, araçtaki O.İ.A, İ.T. ve A.T.S. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Araç sürücüsüne de 280 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

