Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da aynı aileden 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili 7 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde karısı, kayınbabası, kayınvalidesi ve kayınbiraderini tabancayla öldüren sanık ve babası ile onlara yardım ettiği öne sürülen 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 17:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da aynı aileden 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili 7 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde karısı, kayınbabası, kayınvalidesi ve kayınbiraderini tabancayla öldüren sanık ve babası ile onlara yardım ettiği öne sürülen 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Hakim A. ve babası Şerif A. ile tutuksuz sanıklar A.B, F.G, H.G, Ö.A. ve Ş.A. katıldı.

        Tarafların avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

        Sanıklardan Hakim A. savunmasında, eşinin ailesinden tehditler aldığını öne sürerek, "Bu nedenle dükkanımda silah vardı. Olay anında hedef gözetmeksizin ateş ettim. Silahlardan birini mermisi bitince babama verdim. Babam olay sırasında kimseye ateş etmedi. Kendisinin yaşananlarla ilgisi yok. Olay planlı ve bilinçli şekilde gelişmemiştir." beyanında bulundu.

        Şerif A. ise oğlu ve eşinin boşanma aşamasında olduğunu belirterek, "Ailecek evimizi bastılar, ne olduğuna anlam veremedik. Kimseye tabancayla ateş etmedim. Oğlumun da kime ateş ettiğini görmedim." ifadesini kullandı.

        Diğer sanıklar da baba ve oğluna yardım ettikleri iddialarını reddetti.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Gülbahçesi Mahallesi'nde Hakim A, 22 Haziran 2024'te 3 aylık bebeği Deniz A'yı kendisine göstermedikleri gerekçesiyle evinin karşısında ailesiyle kalan boşanma aşamasındaki eşi Şükran A. ile sokakta tartışmış, tartışmaya Şükran A'nın babası Turgut E, annesi Leyla A, kardeşi Muhammet E. de katılmıştı. Bu sırada Hakim A'nın tabancayla ateş açması sonucu Şükran A, Turgut E, Leyla A. ve Muhammet E, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Bebeğini alarak kaçan zanlı Hatay'ın Erzin ilçesindeki ikamette annesi Azize A. (51) ve babası Şerif A. (67) ile yakalamıştı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan Hakim A. ile babası Şerif A. 24 Haziran 2024'te çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, anne Azize A. ise olaydan 3 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

        Savcılıkça Hakim A. ve babası Şerif A. hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış olmak üzere 4 kez müebbet "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis, sanıklar A.B, F.G, H.G, Ö.A. ve Ş.A. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 5'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!
        Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        El freni faciasında kahreden detay!
        El freni faciasında kahreden detay!
        Uğurcan güven veriyor!
        Uğurcan güven veriyor!
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Ufuk Bayraktar olay çıkardı
        Ufuk Bayraktar olay çıkardı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Adana'da yangında zarar gören eski hastane binasının yıkımına başlandı
        Adana'da yangında zarar gören eski hastane binasının yıkımına başlandı
        Yol verme tartışmasında şoförler kaza yaptı
        Yol verme tartışmasında şoförler kaza yaptı
        Devlet desteğiyle kurduğu imalathanede hemcinsleriyle çikolata üretiyor
        Devlet desteğiyle kurduğu imalathanede hemcinsleriyle çikolata üretiyor
        Adana'da polisten kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsüne 497 bin 465 lira ce...
        Adana'da polisten kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsüne 497 bin 465 lira ce...
        Yangında kullanılamaz hale gelen hastane, 3 yılın ardından yıkılmaya başlan...
        Yangında kullanılamaz hale gelen hastane, 3 yılın ardından yıkılmaya başlan...
        Yanan evden parasını kurtarmak isterken ağır yaralandı
        Yanan evden parasını kurtarmak isterken ağır yaralandı