Adana'da yangında zarar gören eski hastane binasının yıkımına başlandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 yıl önce çıkan yangında hasar gören eski hastane binasının kontrollü yıkımı gerçekleştiriliyor.
Giriş: 09.03.2026 - 15:19 Güncelleme:
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 yıl önce çıkan yangında hasar gören eski hastane binasının kontrollü yıkımı gerçekleştiriliyor.
Yenibaraj Mahallesi'nde 19 Aralık 2023'te çıkan yangında zarar gören eski Adana Devlet Hastanesi binasının risk oluşturması nedeniyle yıkımına karar verildi.
Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, iş makineleriyle binanın yıkımına başladı.
Ekipler, kamyonlara yükledikleri molozu alandan uzaklaştırdı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri