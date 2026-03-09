Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Devlet desteğiyle kurduğu imalathanede hemcinsleriyle çikolata üretiyor

        YAKUP SAĞLAM - Adana'da devlet desteğiyle kurduğu çikolata imalathanesinde 8 kadını istihdam eden 40 yaşındaki Meliha Bulut, satışa sunduğu lezzetlerle hem üretime katkı sağlıyor hem ağızları tatlandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 11:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devlet desteğiyle kurduğu imalathanede hemcinsleriyle çikolata üretiyor

        YAKUP SAĞLAM - Adana'da devlet desteğiyle kurduğu çikolata imalathanesinde 8 kadını istihdam eden 40 yaşındaki Meliha Bulut, satışa sunduğu lezzetlerle hem üretime katkı sağlıyor hem ağızları tatlandırıyor.

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Bulut, 15 yıl gıda sektöründe çalıştı.

        Bulut, edindiği tecrübeyi kendi iş yerinde değerlendirme hedefiyle 2021'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) başvurdu.

        Kadın girişimcilere yönelik iş geliştirme desteğinden yararlanan Bulut, aynı yıl Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde çikolata imalathanesi kurdu.

        İmalathanesinde 30 çeşit çikolata yapan Bulut, ürünlerini perakende ve toptan satmaya başladı.

        Bulut, işini büyütmek için geçen yıl Dünya Bankası koordinatörlüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi'ne (SEECO) başvurdu.

        Proje kapsamında verilen destek sayesinde yeni makine ve ekipmanlar alan Bulut, istihdam ettiği 8 kadınla hem üretime katkı sağlıyor hem ağızları tatlandırıyor.

        - Ayda ortalama 1 ton çikolata üretiyorlar

        Meliha Bulut, AA muhabirine, devlet desteğiyle kendi işini kurma hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

        Hedefine ulaşmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Bulut, "İşletme kurmamdaki en büyük amacım, çocukların katkı ve koruyucu madde olmadan çikolata tüketmesini sağlamak ve kadın istihdamını artırmaktı." dedi.

        Bulut, farklı illerden sipariş aldıklarını, ayda ortalama 1 ton çikolata ürettiklerini anlattı.

        Sektörde 6'ncı yıla girdiğini belirten Bulut, şöyle konuştu:

        "Başlangıçta bireysel müşterilerimiz için üretim yapıyorduk, daha sonra Adana'daki işletmelerden gelen talep üzerine onların da üretimine destek olmaya başladık. Bu anlamda tabii ki desteğe ihtiyacımız vardı. ÇKA'nın SEECO Projesi kapsamında üretim bandımıza yeni makine ve ekipmanlar kazandırdık. Bu makine ve ekipmanlar daha fazla ve kusursuz üretim yapmamıza destek oldu."

        - "İşletme açmak isteyen kadınlar için birçok proje var"

        Bulut, çikolata çeşidini 30'dan 50'ye çıkarmak istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Kadın dayanışmasını ve istihdamını destekleyen biri olarak, Türkiye'deki kadın işletmecilerin sayısının artmasını gönülden istiyorum. İşletme açmak isteyen kadınlar için birçok proje var. Bunları kesinlikle araştırmalarını ve faydalanmalarını isterim. Ben de öyle başladım. Önce kendilerine güvenmelerini ve kadın istihdamına dayalı çalışmalar yapmalarını tavsiye ederim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Adana'da polisten kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsüne 497 bin 465 lira ce...
        Adana'da polisten kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsüne 497 bin 465 lira ce...
        Yangında kullanılamaz hale gelen hastane, 3 yılın ardından yıkılmaya başlan...
        Yangında kullanılamaz hale gelen hastane, 3 yılın ardından yıkılmaya başlan...
        Yanan evden parasını kurtarmak isterken ağır yaralandı
        Yanan evden parasını kurtarmak isterken ağır yaralandı
        'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 497 bin lira ceza
        'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 497 bin lira ceza
        Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası ve...
        Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası ve...
        Adana'da 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 497 bin TL ceza Sürüc...
        Adana'da 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 497 bin TL ceza Sürüc...