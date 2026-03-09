Canlı
        Adana Haberleri

        Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 10:11
        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık V.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 4 Aralık 2025'te sanığın, Meydan Mahallesi'ndeki çocuk parkında buluştuğu kişiye poşete gizlediği 8,92 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanakları da dikkate alınarak V.S.'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına, tutukluluk halinin de devamına karar verilmesini istedi.

        Sanık ise hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

