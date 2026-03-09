Adana'da 2 kilo 115 gram esrar ele geçirildi

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 2 kilo 115 gram esrar ele geçirilen operasyonda 1 zanlı tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen bir ikamete operasyon düzenledi. Adreste 2 kilo 115 esrar ve 1 hacizli araç ele geçirildi, şüpheli K.G. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.