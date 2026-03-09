Canlı
        Adana Haberleri

        Adana'da 2 kilo 115 gram esrar ele geçirildi

        Adana'nın Sarıçam ilçesinde 2 kilo 115 gram esrar ele geçirilen operasyonda 1 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 09:34
        Adana'da 2 kilo 115 gram esrar ele geçirildi

        Adana'nın Sarıçam ilçesinde 2 kilo 115 gram esrar ele geçirilen operasyonda 1 zanlı tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen bir ikamete operasyon düzenledi.

        Adreste 2 kilo 115 esrar ve 1 hacizli araç ele geçirildi, şüpheli K.G. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

