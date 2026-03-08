Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Adana'da konuştu:

        Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ortaya koymuş olduğu Cumhur İttifakı iradesi, Türk milletini ve gençliğini bir koruma kalkanı içerisine almıştır." dedi.

        Giriş: 08.03.2026 - 17:45
        Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Adana'da konuştu:

        Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ortaya koymuş olduğu Cumhur İttifakı iradesi, Türk milletini ve gençliğini bir koruma kalkanı içerisine almıştır." dedi.

        Yıldırım, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezince, Ülkü Ocakları Adana İl Başkanlığı ev sahipliğinde Adana Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Akdeniz Bölgesi Bilgi Yarışması"na katıldı.

        Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, düzenlenen yarışmanın sıradan bir etkinlik olmadığını söyledi.

        Yarışmanın geleceğin kadrolarının sergilendiği önemli bir program olduğunu belirten Yıldırım, Ülkü Ocakları'nda verilen eğitim çalışmalarının neticesini hep birlikte görmüş olacaklarını ifade etti.

        Ülkü Ocakları olarak Türk gençliğini her türlü tehlikeden korumak ve gençlerin vatanına milletine faydalı şekilde yetişmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Yıldırım, yetişen gençlerin spordan sanata, eğitimden teknolojiye her alanda milliyetçi ülkücü hareketin vizyonunu başarıyla temsil ettiğini dile getirdi.

        Ülkü Ocaklarının Türk gençliğinin ortak çatısı olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

        "Görüşü, düşüncesi, fikri ne olursa olsun, ay-yıldızlı bayrağımıza aidiyet duyan her gencimiz bizim kardeşimizdir. Bu duyguyu düşünen her gencimize ocağımızın kapısı sonuna kadar açıktır. Çünkü Ülkü Ocakları bir duvar değil, bir köprüdür. Gençlerimizi karanlıktan aydınlığa, ümitsizlikten dirilişe taşıyan bir köprüdür. Bir medeniyet meşalesidir. Bu meşale kimi zaman şehirde bir üniversite öğrencisinin kalbinde yanar, kimi zaman Anadolu'da bir köy çocuğunun yüreğinde. O yüzden biz Ülkü Ocakları olarak tüm gençlerimize sahip çıkmak mecburiyetindeyiz."

        Ülkü Ocakları olarak bağımlılıkla mücadelede Türk gençliğini yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Yıldırım, "Bağımlılık boşlukta filizleniyor. Kimliği, hedefi olmayan, ait olduğu yeri bulamayan gencimizi esir alıyor. Ülkü Ocakları bu boşluğu doldurmak için çalışmalarını devam ettiriyor. Gençlerimiz yalnız, sahipsiz, yönsüz ve başıboş değildir. Biz gençlerimizi sporla, sanatla, bilimle, teknolojiyle, ahlakla donatıyoruz. Gençlerimizin enerjisini sokağa değil, istikbale yönlendiriyoruz. Ülkü Ocakları varsa Türk gençliği karanlığa mahkum değildir." ifadelerini kullandı.

        Türk milliyetçiliğinin sadece kendini savunan bir fikir değil dünyaya vizyon vermeye başlayan bir projeye dönüştüğünü belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Bugün liderimiz sayesinde Türk milliyetçiliği içe kapanık değil, dışa açılan bir ufukla ele alınmıştır. Günü kurtaran değil, çağı kuran bir devlet aklı ortaya koymuştur. Bugün Türk milliyetçiliği dünyada oyun kuran bir vizyona dönüşmüştür. O yüzden gençlerimiz bugün Türkiye'nin bir anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğuşuna tanıklık etmektedir. Türk milletinin yeniden yazacağı destanın adı bellidir, terörsüz, güçlü, büyük Türkiye. Bu yolun yol haritasını çizen liderimiz Devlet Bahçeli'dir. Onun feraseti, kararlılığı ve cesareti sayesinde bugün Türkiye yeniden ayağa kalkmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ortaya koymuş olduğu Cumhur İttifakı iradesi, Türk milletini ve gençliğini bir koruma kalkanı içerisine almıştır. İnşallah gençlerimiz her alanda başarıyla Türk milletini temsil etmeye devam edecektir."

        Konuşmanın ardından ortaöğretim teşkilatları arasında 8 ilden takımların katıldığı "Akdeniz Bölgesi Bilgi Yarışması" düzenlendi.

        Yarışmayı Adana birinci, Osmaniye ikinci, Mersin ise üçüncü olarak tamamladı.

        Sanatçı Alperen Kekilli de etkinlikte konser verdi.

        Programa, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Adana İl Başkanı Cem Tutsoy da katıldı.

