        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da polisten kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsüne 497 bin 465 lira ceza verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tehlikeli kullandığı motosikletle polisten kaçmaya çalışan sürücüye 497 bin 465 lira ceza uygulandı.

        Giriş: 09.03.2026 - 11:01
        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Metal Sanayi Sitesi'nde "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünü takip etti.

        Motosikletli iki polis, sürücü Kemal B'yi Gürselpaşa Mahallesi'nde yakaladı.

        Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "dur ihtarına uymamak", "kırmızı ışık ihlali", "ehliyetsiz motosiklet kullanmak", "kask kullanmamak", "plakanın okunabilirliğini engelleyecek şekilde üzerinde değişiklik yapmak veya plakanın farklı bir yere takılması", "makas atmak", "mevzuata uygun teknik değişikliği süresi içinde ilgili kuruluşa bildirmemek", "zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe çıkmak" ve "muayenesiz araçla trafiğe çıkmak" maddelerinden 497 bin 465 lira ceza kesildi.

        Motosikleti trafikten men edilen Kemal B, adli işlem için Mustafa Sarı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

        Kaçmaya çalışan sürücünün takip sonucu yakalanması polislerin kask kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

