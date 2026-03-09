Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası

        Adana'da, kendisini banka personeli olarak tanıtıp bir kişiyi 30 bin lira dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan sanığa, 3 yıl 9 ay hapis ve 140 bin lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 18:32 Güncelleme:
        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık O.T. ve müşteki A.B. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın telefonla aradığı müşteki A.B'ye, kendisini banka personeli olarak tanıttığı, hesabından usulsüz işlemler yapıldığını öne sürerek kendi adına verdiği banka hesabına 30 bin lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

        Savcı, müştekinin kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın A.B. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan soruşturmalarının bulunduğunu ifade ederek, O.T'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

        Müşteki A.B. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık O.T'yi 3 yıl 9 ay hapis ve 140 bin lira para cezasına çarptırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

