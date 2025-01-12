53 yaşında üniversite mezunu olan kalaycı: Meslek yok olacak

ADANA’da ortaokul öğrencisiyken sınavlar yerine futbol maçına gidince babasının yanına çırak olarak alıp, meslek sahibi yaptığı kentin son kalaycılarından Hulusi Develi (67), yetiştirecek çırak bulamadıklarını söyledi. Liseyi dışarıdan bitirip, üniversiteyi de açık öğretimden işletme bölümünü tamamlayarak 53 yaşında mezun olan Develi, teknolojinin gelişmesi ve alüminyum ürünlerin artması nedeniyle bakır ürünlerin daha az tercih edildiğini belirterek, “Acilen usta yetiştirmemiz gerekiyor. Meslek yok olacak" dedi.

Bir dönem babadan oğula geçen kalaycılık, teknolojinin gelişmesiyle, kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alıyor. Mesleğini babasından öğrenen Adanalı Hulusi Develi de (67) kentte kalan son iki kalaycıdan biri olarak çalışmalarını Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde tarihi Büyüksaat'in arka tarafında yer alan Kazancılar Çarşısı'ndaki 15 metrekarelik dükkanında sürdürüyor.

Develi, sınavlarına gitmeyip maça gittiği için babasının yanına çırak olarak almasıyla kalaycılığa başladığını anlattı. Uzun yıllar çıraklık yaptıktan sonra babasının 'Bu işi bırakma' demesi üzerine kalaycılığa devam eden Develi, usta olduğunu dile getirdi. 55 yıldır mesleğini sürdüren Hulusi Develi, eskiyip yıpranan bakır eşyaları kalaylayarak yenilediğini ve çocuklarını bu meslek sayesinde okuttuğunu söyledi. Kozan ilçesinde yaşadığını ifade eden Develi, her gün 80 kilometre yol katederek iş yerine gelip, gittiğini aktardı.

'53 YAŞINDA ÜNİVERSİTE DİPLOMASI ALDIM'

Mesleğe başlama hikayesini anlatan Hulusi Develi, “Biz 10 kardeşiz. 9 kardeşimin hepsi memur, ben babamın mesleğini seçtim. Ortaokul öğrencisiyken, derslerimden tekrara kaldım. Babam beni sınavlara gönderdi, ben de sınava girmeyip tutkuyla bağlı olduğum Adanaspor’un maçına gittim. Döndüğümde babam bana sınavlarımın nasıl geçtiğini sordu. ‘İyi geçti baba’ dedim fakat yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Babam sınavlara girmeyip maça gittiğimi öğrendi. ‘Yarın dükkana gelip, kalaycı olacaksın oğlum’ dedi. O günden beri 55 yıl geçti. Baba mesleği olan kalaycılığı yapıyorum. Her gün 80 kilometre yol giderek dükkanıma geliyorum. Çocukken okula devam etmeyip, kalaycı olduğum için okuma hevesi içimde ukde olarak kaldı. Liseyi dışarıdan bitirip, üniversiteyi de açık öğretimden işletme bölümünü tamamlayıp mezun olarak bu isteğimi tatmin ettim. Okumak insana donanım katıyor. Okumanın yaşı yok; ben 53 yaşında üniversite diploması aldım” dedi.