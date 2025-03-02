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        Adanaspor - MKE Ankaragücü: 2-0

        STAT:Yeni AdanaHAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Muhammet Ali Doğan, Ramazan Ufuk AvdaşADANASPOR: Nurullah Aslan - Elias Durmaz, Fatih Kurucuk, Hasan Hatipoğlu, Oğuzhan Matur, Donkor, Mirza Cihan (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 18:08 Güncelleme: 02.03.2025 - 18:10
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        Adanaspor - MKE Ankaragücü: 2-0
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        STAT:Yeni Adana

        HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Muhammet Ali Doğan, Ramazan Ufuk Avdaş

        ADANASPOR: Nurullah Aslan - Elias Durmaz, Fatih Kurucuk, Hasan Hatipoğlu, Oğuzhan Matur, Donkor, Mirza Cihan (Dk. 87 Cem Güzelbay), Candeias (Dk. 80 Orkan Çınar), Endri Çekiçi (Dk. 74 Harun Alpsoy), Ciss, Ivan (Dk. 81 Metehan Altunbaş)

        MKE ANKARAGÜCÜ: Ertaç Özbir - İsmail Çokçalış (Dk. 58 Halil İbrahim Pehlivan), Özgür Aktaş, Mert Çetin, Schulz (Dk. 57 Rakoczy), Rotariu (Dk. 58 Ali Kaan Güneren), Mahmut Tekdemir, Osman Çelik (Dk. 69 Laura), Kwabena, Bajic, Cephas

        SARI KARTLAR: Endri Çekiçi, Hasan Hatipoğlu (Adanaspor)

        GOLLER: Dk. 5 Candeias, Dk. 83 Ciss (Adanaspor)

        1’inci Lig’in 27’nci hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti.

        5’inci dakikada Adanaspor öne geçti. Sol kanattan bindirme yapan Oğuzhan, topu ters kanattaki Candeias’a gönderdi. Topu kontrol edip, soluna çeken Candeias’ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

        22’nci dakikada MKE Ankaragücü’nün kontratağında çalımlarla ceza sahasına sokulan Kwabena’nın sert şutunda kaleci Nurullah, topu iki hamlede kontrol etti.

        37’nci dakikada Adanaspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Donkor, topu ceza sahasına ortaladı. Rakip savunmanın arasından yükselen Endri Çekiçi’nin yakın direkte yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

        43’üncü dakikada MKE Ankaragücü’nde Cephas, çalımlarla ceza sahasına girip, topu Kwabena’ya gönderdi. Kwabena’nın gelişine şutunda top yandan auta çıktı.

        45+4'üncü dakikada sağ kanattan atağa çıkan MKE Ankaragücü'nde Cephas, topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkteki Nurullah'ın gelişine şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Adanaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

        51’inci dakikada ani atağa çıkan Adanaspor’da Elias’ın sağ kanattan ortasında arka direkteki Ciss’in kafa vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

        64’üncü dakikada sol kanattan atak geliştiren Adanaspor’da Ivan, topu ters kanattaki Candeias’a gönderdi. Ceza sahasına sokulan Candeias’ın yerden sert şutunda savunma son anda araya girdi.

        83’üncü dakikada Adanaspor farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattaki Orkan, ceza sahasının çaprazından uzak köşeye şutunu gönderdi. Kaleci Ertaç’tan seken topu önünde bulan Ciss’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

        90+4’üncü dakikada MKE Ankaragücü’nün sol kanattan atağında Kwabena, çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Kwabena’nın sert şutunda kaleci Nurullah, topu son anda kornere çeldi.

        Karşılaşmayı Adanaspor 2-0 kazandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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