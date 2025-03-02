Adanaspor - MKE Ankaragücü: 2-0

22’nci dakikada MKE Ankaragücü’nün kontratağında çalımlarla ceza sahasına sokulan Kwabena’nın sert şutunda kaleci Nurullah, topu iki hamlede kontrol etti.

1’inci Lig’in 27’nci hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti.

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