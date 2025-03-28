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        Kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü; o anlar kamerada (2)

        5KİŞİ YAKALANDIAdana'da 1 kişiyi, sopa, tekme ve yumruklarla öldüresiye darbeden 5 kişi, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerce yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 00:11 Güncelleme: 28.03.2025 - 00:11
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        Kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü; o anlar kamerada (2)
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        5KİŞİ YAKALANDI

        Adana'da 1 kişiyi, sopa, tekme ve yumruklarla öldüresiye darbeden 5 kişi, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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