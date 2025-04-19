Adana Demirspor - Trabzonspor maçının ardından

SÜPER Lig’in 32’nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Trabzonspor’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke mücadeleyi değerlendirdi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, sahada 90 dakika boyunca iyi mücadele eden bir oyuncu grubunun olduğunu belirterek, “Pazartesi günkü Eyüpspor maçının ardından kendi ayarlarımıza dönmemiz gerekiyordu. Aslında bizim oyuncularımız genç, potansiyelli ve milli takımlara giden, yurt dışından takip edilen oyuncular. Mücadeleden kopmadan, top rakipteyken doğru pozisyon aldık. Topa sahipken yapmamız gereken, bulduğumuz pozisyonları daha net kullanmaktı. Son dakikada Arda’nın bir pozisyonu vardı. Müsabakalardan ve skordan bağımsız bir şekilde oyuncularımızı kazanabiliriz” diye konuştu.

‘TARAFTARA TEŞEKKÜR EDİYORUM’

Eksik noktaları sezon sonuna kadar geliştirip, gelecek sezonla alakalı plan yapacaklarını kaydeden Avcı, “Kalan maçlarda da bu şekilde devam edersek; hem oyun hem de kulübün beklentileri adına, üzerimize düşeni yapacağımıza inanıyorum. Ayrıca stattaki seyircilere iyi futbol izlettiğimizi düşünüyorum. Onların desteği, bizim için çok önemli. Biz teknik heyet ve futbolcular olarak saha içinde kalmaya çalışıyoruz. Onların kırılgan yapısına en büyük destek stada gelen taraftarlar oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.