Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da sis etkili oldu

        ADANA'da sabah saatlerinde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 08:25 Güncelleme: 02.05.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da sis etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADANA’da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sisin yoğun etkili olduğu bölgelerde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

        Birkaç gündür yağışlı havanın etkili olduğu Adana’da havanın aydınlanmaya başladığı saatlerde sis görüldü. Sisli hava, işe gitmek için trafiğe çıkanları zorlu anlar yaşattı. Sisin diğer ilçelere göre daha yoğun olduğu Çukurova ilçesinde görüş mesafesi, yaklaşık 50 metreye kadar düştü. Güneşin kendini göstermesiyle sis hava etkisini azaltmaya başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        16 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına
        16 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        "Amerika'yı çok hızlı bir şekilde yeniden büyük yapacağız"
        "Amerika'yı çok hızlı bir şekilde yeniden büyük yapacağız"
        "İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacak"
        "İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacak"
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Altın fiyatları düşüşte
        Altın fiyatları düşüşte
        Everest'e bir haftada tırmanmak mümkün mü?
        Everest'e bir haftada tırmanmak mümkün mü?
        Manchester United ve Tottenham avantajı kaptı!
        Manchester United ve Tottenham avantajı kaptı!
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        Bolu yangının çıkış anı kamerada
        Bolu yangının çıkış anı kamerada
        Araçla sulama kanalına uçtu, yardımları reddetti
        Araçla sulama kanalına uçtu, yardımları reddetti
        Fransa: ABD çok taraflılığı terk ederse bir başkası boşluğu doldurur
        Fransa: ABD çok taraflılığı terk ederse bir başkası boşluğu doldurur
        Mert Nobre'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mert Nobre'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mihail Podolyak: Anlaşma yeni silah sevkiyatını garanti ediyor
        Mihail Podolyak: Anlaşma yeni silah sevkiyatını garanti ediyor
        Yunus Akgün tehlikesi!
        Yunus Akgün tehlikesi!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        Fenerbahçe'den Pellegrini'ye kanca!
        Fenerbahçe'den Pellegrini'ye kanca!

        Benzer Haberler

        Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincilerinden Adana'y...
        Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincilerinden Adana'y...
        Adana'da kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Adana'da kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Hafif ticari araçla suluma kanalına uçtu, yardımları reddetti
        Hafif ticari araçla suluma kanalına uçtu, yardımları reddetti
        Adana, Mersin ve Hatay'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Adana, Mersin ve Hatay'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Adana'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Adana'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı