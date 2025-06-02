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        Makine mühendisi iş kazasında ağır yaralandı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde güneş enerjisi sistemleri üreten tesiste çalışan makine mühendisi Ali B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 02:32 Güncelleme: 02.06.2025 - 02:35
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        Makine mühendisi iş kazasında ağır yaralandı
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde güneş enerjisi sistemleri üreten tesiste çalışan makine mühendisi Ali B. (28), sac kesimi sırasında kopan parçanın karnına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

        Olay, gece saatlerinde Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren güneş enerjisi sistemleri üreten bir tesiste meydana geldi. Tesiste çalışan makine mühendisi Ahmet B., sac kesimi sırasında kopan parçanın karnına isabet etmesiyle ağır yaralandı. İş yerindeki arkadaşları tarafından araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan mühendis, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunması üzerine Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polis, yaşanan iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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