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        Anne ve bebeği kazada öldü

        ADANA'nın Ceyhan iki otomobilin çarpıştığı kazda Selver Sonkaya ile 1,5 yaşındaki oğlu Alparslan hayatını kaybetti, Ramazan Kemen ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 13:21 Güncelleme: 04.06.2025 - 13:25
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        Anne ve bebeği kazada öldü
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        ADANA’nın Ceyhan iki otomobilin çarpıştığı kazda Selver Sonkaya ile 1,5 yaşındaki oğlu Alparslan hayatını kaybetti, Ramazan Kemen ise ağır yaralandı.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında Ceyhan-Kadirli kara yolunda meydana geldi. Ramazan Kemen’in kullandığı 01 DD 828 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ziya K. yönetimindeki 01 VBR 36 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobiller şarampole düşerken, kazada sürücülerden Kemen ile yanındaki Selver Sonkaya ve bebeği Alparslan Sonkaya yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Selver Sonkaya ile oğlu Alparslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sürücü Kemen’in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Ambulansta müdahale eden diğer araç sürücüsü Ziya K. de gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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