Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Eşinin kayıp ihbarı yaptığı Salih'in drenaj kanalında cansız bedeni bulundu

        ADANA'da eşinin kayıp ihbarı yaptığı Salih Tel'in (32) drenaj kanalında cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 10:40 Güncelleme: 16.06.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşinin kayıp ihbarı yaptığı Salih'in drenaj kanalında cansız bedeni bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADANA'da eşinin kayıp ihbarı yaptığı Salih Tel'in (32) drenaj kanalında cansız bedeni bulundu. Tel'in bir gün önce bölgeye birlikte gittiği 2 arkadaşı gözaltına alındı.

        Olay, dün sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Salih Tel, cumartesi günü Mehmet C. ve Cuma Ç. ile beraber içki içmek için Bahçelievler Mahallesi'nde drenaj kanalı kenarındaki portakal bahçesine gitti. Akşam eve dönmeyen Salih Tel'e ulaşamayan eşi Kader Tel, dün polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Mehmet C.ve Cuma Ç., Salih Tel'in yüzünü yıkmaya gittiğini ancak geri dönmediği söyledi. Bölgede yapılan araştırmada Tel'in motosikleti ve terlikleri drenaj kanalı kıyısında bulundu. Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polislerin yaptığı arama çalışmasında, Tel'in Akdeniz Mahallesi yakınlarında cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Salih Tel'in cenazesi, polisin yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Mehmet C. ve Cuma Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        Trump: Anlaşmanın zamanı geldi
        Trump: Anlaşmanın zamanı geldi
        İngiliz istihbaratının başına ilk kez bir kadın atandı
        İngiliz istihbaratının başına ilk kez bir kadın atandı
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Fenerbahçe transferde dörtnala!
        Fenerbahçe transferde dörtnala!
        Sulama kanalında felaket! Baba ve 2 kızı öldü!
        Sulama kanalında felaket! Baba ve 2 kızı öldü!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Ücretler enflasyona yenildi
        Ücretler enflasyona yenildi
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor
        Kabine Toplantısı'nda yoğun gündem: İsrail-İran çatışması, maaş zamları...
        Kabine Toplantısı'nda yoğun gündem: İsrail-İran çatışması, maaş zamları...

        Benzer Haberler

        TIR'daki traktöre gizlenmiş 420 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; şoför tutu...
        TIR'daki traktöre gizlenmiş 420 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; şoför tutu...
        Adana merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 1'i tut...
        Adana merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 1'i tut...
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası veri...
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası veri...
        Eşinin kayıp ihbarında bulunduğu Salih'in drenaj kanalında cansız bedeni bu...
        Eşinin kayıp ihbarında bulunduğu Salih'in drenaj kanalında cansız bedeni bu...
        Adana'da, sulama kanalına düşen kamyonette baba ve 2 kızı hayatını kaybetti
        Adana'da, sulama kanalına düşen kamyonette baba ve 2 kızı hayatını kaybetti
        Adana'da sulama kanalına devrilen pikaptaki baba ve iki kızı öldü
        Adana'da sulama kanalına devrilen pikaptaki baba ve iki kızı öldü