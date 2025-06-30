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        Adana'da orman yangını

        ADANA'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 13:18 Güncelleme: 30.06.2025 - 13:20
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        Adana'da orman yangını
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

        İlçenin Mahyalar Mahallesi Batmanlar mevkisinde saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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