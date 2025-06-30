Adana'da orman yangını

İlçenin Mahyalar Mahallesi Batmanlar mevkisinde saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

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