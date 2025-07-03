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        Adana'da orman yangını (2)

        YANGINKONTROL ALTINDAAdana'nın Ceyhan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 18:10 Güncelleme: 03.07.2025 - 18:10
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        Adana'da orman yangını (2)
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        YANGINKONTROL ALTINDA

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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