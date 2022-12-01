Adana Şehir Hastanesi'nde konuşma bozuklukları terapiyle tedavi ediliyor

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ADANA (AA) - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dil ve Konuşma Terapisi Birimi’nde, kekemelikten artikülasyon bozukluğuna kadar konuşma bozukluğu, uzmanların uyguladığı terapiyle tedavi ediliyor.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, hastane bünyesinde 2018’den bu yana faaliyet gösteren birimde Dil ve Konuşma Terapistleri Betül Kahraman Ceylan ve Selçuk Bayram'ın görev yaptığı bildirildi.

Konuşma bozukluklarına yönelik değerlendirme ve terapilerin uygulandığı birimde, bu yıl 2 bini aşkın danışana hizmet verildiği ifade edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Dil ve Konuşma Terapisti Betül Kahraman Ceylan, konuşma bozukluğunun terapiyle giderilebildiğini belirtti.



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