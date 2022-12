"Ali Çevlik" filminin galası Adana'da yapıldı

ADANA (AA) - Adana'da, yönetmen Mahmut Baldemir'in imzasını taşıyan "Ali Çevlik" filminin galası gerçekleştirildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz ile filmin başrol oyuncularından Erkan Bektaş, Sefa Zengin ve Şevki Altunbüken'in katılımıyla kentteki bir alışveriş merkezinde gala töreni yapıldı.

Yılmaz, gazetecilere, filmin gösterimine Adana'dan başlandığını söyledi.

Filmin çok özel olduğunu ifade eden Yılmaz, "Çok önemli bir kavramsal çerçeveye, mesaja sahip, anlamlı bir film. Senaryosu son derece güzel. Ülkemizin doğusu ile batısını bir araya getiren, bu iki toplumun daha iyi kaynaşmasını, anlaşmasını sağlamaya dönük önemli mesajlar içeren bir film. Medya üzerinden farklı bölgelere bakışı değil de bire bir insanlarımızın bir araya gelişiyle oluşan atmosferi yansıtan bir film." diye konuştu.

Yılmaz, filmin Bingöl'ün güzelliklerini, insanını, kültürünü, tabiatını Türkiye ve dünyaya tanıtacağını belirtti.

Filmin büyük çoğunluğunun Bingöl'de çekildiğini ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sanat belli bölgelerde belli illerde yapılan bir faaliyet olamaz, olmamalı. Kalkınma dediğimiz sadece fiziki, ekonomik gelişmeden ibaret değil. Kültürüyle, sanatıyla toplumun gelişmesi lazım. Sanatın kültürün daha az icra edildiği bir bölgede bu filmin çekilmesi ayrı bir kıymete sahip. Ali Çevlik, yeni bir dönemin işareti aynı zamanda. Sinemacılıkta, sanatta artık Anadolu'nun her tarafının katkısını almaya dönük bir anlayışın bir zihniyetin ürünü. Batının doğuya, doğunun batıya vereceği çok şeyler var. Bu zenginlikle biz dünyada çok daha ön plana çıkabiliriz. İnsanlığa da aslında çok daha güzel etkili mesajlar oluşturabiliriz. Dünya sinemasına da sanatına da daha güzel etkili katkılar yaparız diye düşünüyorum."

Vali Süleyman Elban da kendisinin de yaklaşık 20 yıl önce o bölgede 4 yıl görev yaptığını, filmin kendisini için bu yönde de özel bir anlamı olduğunu ifade etti.

Filmin konu itibarıyla azimle, çalışmayla şartlar ne olursa olsun başarının geleceğini gösteren bir film olduğunu dile getiren eden Elban, "O anlamda çok klasik gibi görülebilir ama esas güzellik şu. Ülkemizin her köşesinde cevherler var, çok kıymetli değerler var. Eğer biz ülkemizin her köşesindeki her insana, herkes birbirine el uzatır, beraber bir şey yapmaya çalışırsa bu milletin bileğini bükmek mümkün değil." dedi.

- Oyuncular

Filmin başrol oyuncularından Erkan Bektaş, filme çok emek verdiklerini belirtti.

Bektaş, "Bingöl'ün her tarafını dolaştık. İzleyici Bingöl'ün bütün güzelliklerini görecek. İstanbul'dan enstantaneler görecek ve iki tarafın bir amaç adına nasıl birleştiğini görecek." dedi.

Sefa Zengin de filmin, bir kültür birlikteliğinin sağlanmış olması açısından çok değerli olduğunu dile getirdi.

Katılımcılar daha sonra izleyicilerle beraber filmi izledi.

Film, bir spor kulübünün atıl duran şubesinden şampiyon adayı bir boksör çıkarmaya çalışan eski bir boks şampiyonunun hikayesini konu ediyor.

Galaya AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru, Tamer Dağlı, Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ile davetliler katıldı.





