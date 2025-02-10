Adana Demirspor'dan sahadan çekilme ile ilgili açıklama

SÜPER Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Adana Demirspor, maçın 33'üncü dakikasında sahadan çekildi. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sahadan çekilme nedenleriyle ilgili bilgiler paylaşıldı.

Süper Lig’in 23'üncü haftasında RAMS Park’ta Galatasaray ile oynayan Adana Demirspor, sahadan çekilmeyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bunun 12'nci dakikada aleyhlerine verilen penaltı kararının ardından VAR'ın çağrılmaması olarak bildirildi. VAR’dan çağrılma olmayınca Federasyon Başkanı aranarak kendilerine sahadan çekilme kararının bildirildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Kararımız 4'üncü hakeme defalarca gidilerek tebliğ edildi; ancak sahadaki yüksek sesten dolayı futbolcularımıza geç ulaşılması ve gereken adımların geç atılması nedeniyle süreç 30. dakikaya kadar uzadı. Bu karar; sistematik hale gelmiş bilinçli hakem hatalarına ve adaletsizliğe karşı kulübümüzün ortaya koyduğu bir tepkidir" denildi.

Hakem hatalarına karşı büyük bir sabır gösterdiklerini ancak, adil olmayan, hatalı ve yanlı kararlar artarak devam ettiğinin savunulduğu açıklamada, "Adil olmayan, yanlı ve taraflı hakem kararları bizlere karşı değil; Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) karşı sistemli şekilde yapılan operasyonlardan ibarettir. MHK ve TFF’ye yönelik bu müdahaleler, hakem hatalarını olağan bir durum haline getirmiş ve futbolumuzun temiz kalmasını engellemiştir. Defalarca kez yanlı ve skandal kararların önüne geçilmesine yönelik kulüplerin serzenişleri yok sayılmış, futbolumuzun adaleti engellenmiş, TFF’ye ve MHK’ye hedef alınan operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bugün de bu operasyonların bir tanesini yaşadık. Bugün yaşananlar, yalnızca Adana Demirspor’un değil, Türk futbolunun geleceğinin nasıl bir çıkmaza sürüklendiğinin açık bir göstergesidir. Bugün aldığımız bu kararın, Galatasaray Kulübü'ne ve camiasına yönelik olmadığını özellikle belirtmek isteriz. Galatasaray gibi büyük bir kulübün, maçın 12'nci dakikasında kasten ayağını takarak verilen bir penaltı kararına ihtiyacı olmadığı açıktır. Böylesine skandal kararlar, futbolun rekabet ruhuna ve adalet ilkesine ağır darbe vurmaktadır. Tüm bu düşüncelerimize ve yaklaşımımıza rağmen Galatasaray Spor Kulübü 2'nci Başkanı Sayın Metin Öztürk ve Teknik Direktörü Sayın Okan Buruk’un maç sonrası açıklamalarını şiddetle kınadığımızı kamuoyuna bildiririz' ifadelerine yer verildi.