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        Gözaltındaki arkadaşına ekmek arasında uyuşturucu götürdüğü öne sürülen sanığa dava

        Adana'da, gözaltındaki arkadaşına döner ekmeği arasına gizlediği uyuşturucuyu götürdüğü iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 09:33 Güncelleme: 10.02.2025 - 09:33
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        Gözaltındaki arkadaşına ekmek arasında uyuşturucu götürdüğü öne sürülen sanığa dava
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        Adana'da, gözaltındaki arkadaşına döner ekmeği arasına gizlediği uyuşturucuyu götürdüğü iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuksuz sanık Y.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, 7 Haziran 2024'te sanık Y.Ç'nin, farklı bir suçtan Köprübaşı Polis Merkezi'nde gözaltında bulunan arkadaşı M.U'ya yemek götürme bahanesiyle döner ekmeği arasına uyuşturucu götürdüğü belirtildi.

        Merkezde görevli polislerce yapılan aramada, ekmek arasında 2 uyuşturucu hap bulunduğu bildirilen iddianamede, Y.Ç'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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