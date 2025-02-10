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        Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak istifa etti:

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübünün Başkanı Bedirhan Durak, görevini bıraktığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 10:47 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:47
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        Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak istifa etti:
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübünün Başkanı Bedirhan Durak, görevini bıraktığını duyurdu.

        Durak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen yıl ekim ayından itibaren devraldığı görevi layıkıyla yürütmek için gecesini gündüzüne katıp cebinden, zamanından ve sağlığından fazlasıyla verdiğini belirtti.

        Kulübün içinden geçtiği sürece değinen Durak, şunları kaydetti:

        "Sosyal medyada desteklerin yanı sıra yıpratıcı, bezdirici mesajları kulübümün menfaatleri için hep görmezden geldim. Geldiğimiz noktada, girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim. Daha güzel yarınlar için başta kulübüm, ailem, sevdiklerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlık görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm."

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında dün RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maç, konuk takımın sahadan çekilmesi nedeniyle tatil edilmişti. Sarı-kırmızıların 1-0 üstünlüğüyle süren müsabakada, Adana temsilcisi, futbolcuların teknik heyet ile görüşmesinin ardından 34. dakikada soyunma odasına gitmişti.

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