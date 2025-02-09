Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Söğütlüpınar mevkisindeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
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