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        Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 19:11 Güncelleme: 09.02.2025 - 19:15
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        Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Söğütlüpınar mevkisindeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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