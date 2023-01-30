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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması" tamamlandı

AA

"Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması" tamamlandı

ADANA (AA) - Çukurova Üniversitesinin (ÇÜ) 50. yıl etkinlikleri kapsamında bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması" sona erdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinliğin son gününde Devlet Sanatçısı Gülsin Onay'a Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel tarafından Çukurova Üniversitesi 50. Yıl Özel Ödülü verildi.

Mithat Özsan Amfisi'nde 6 gün boyunca süren festival ve yarışmada, Salih Haşim Aktaş'ın Grand Prix ödülünü kazandığı belirtildi.

302 genç yetenekli piyanistin katılımıyla etkinlik düzenlenen törenle ödüller sahiplerini buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, uluslararası kimliğiyle kaliteli ve üst düzey etkinlikleriyle Çukurova Üniversitesini farklı ufuklara taşıdıklarını belirtti.

Tarih, kültür, sanat ve sanatçılar kenti Adana'ya yakışır bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Tuncel, şunları kaydetti:

“Kültür ve sanatın gücüyle birbirine bağlanan Çukurova Üniversitesi ailesi olarak, Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması’na yurt içinden ve yurt dışından katılan tüm sanatçılarımızı ve ödül alan sanatçıları da ayrıca kutluyorum."

Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Ülviyye Güler de "Onlara büyük sahnede performanslarını sergileme, farklı ülkelerde ve şehirlerde yaşayan genç piyanistlerin birbirini tanıma imkanını sunmak ve sosyal bağlarını kuvvetlendirmek en büyük hedefimiz. Bunu hep birlikte başarmış olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Devlet Sanatçısı Onay’ın mini konseri ve anı fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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