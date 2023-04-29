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Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, başantrenör Uysal ile sözleşme yeniledi

AA

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, başantrenör Uysal ile sözleşme yeniledi

ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, başantrenör Mustafa Umut Uysal ile 2 sezon için sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonundan itibaren takımda başantrenörlük görevini yürüten Uysal'ın sözleşmesinin, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için yenilendiği bildirildi.

Açıklamada, "Umut hocamıza başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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