GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Giriş: 09.09.2023 - 01:09 Güncelleme: 09.09.2023 - 01:09
Topçular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 4 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ile çok sayıda personel sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.