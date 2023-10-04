Adana Demirspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Patrick Kluivert, 6 Ekim Cuma günü Trabzonspor'u ağırlayacakları maçta takımına güvendiğini söyledi.

Kluivert, ligin 8. haftasında yapacakları maçın antrenmanı öncesi kulüp tesislerinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Beşiktaş ve Coredon Alanyaspor galibiyetlerinden dolayı çok mutlu olduklarını belirten Kluivert, doğru bir çizgide devam ettiklerini aktardı.

Hollandalı teknik adam, bu şekilde devam etmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, takımda durumların gayet iyi olduğunu anlattı.

Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladıklarını ve rakiple ilgili bilgiler edindiklerini dile getiren Kluivert, "Stadımızda rakibe ne kadar zor anlar yaşatabildiğimizi herkes biliyor." dedi.

Kluivert, futbolcularla iletişimin önemine değinerek, şöyle konuştu:

"Sonuçta biz makinelerle çalışmıyoruz. O yüzden iletişimin çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Sadece futbolcu olarak görmememiz gerekiyor. Onlar da bir insan, kendi problemleri olabilir. Biz en iyi şekilde iletişimi kuruyoruz ki antrenmanlara her zaman bir gülümsemeyle, mutlu gelsinler. Çünkü mutlu geldiğinizde çalışmalarınızı da en iyi şekilde yapabiliyorsunuz. En iyi şekilde çalıştığınızda, bunu sahaya gönül rahatlığıyla yansıtabiliyorsunuz."

- Aydoğan: "İyi giden bir serimiz var"

Adana Demirspor'un 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfun Aydoğan, önemli bir camia ve kulübün formasını giydiğinin farkında olduğunu belirtti.

Önünde önemli isimler olduğunu ifade eden Tayfun, "Burada kalıp forma rekabetine girmeyi tercih ettim. Hocam bana o izlenimi verdi. İsme bakmaksızın sahada yapılana inanıyor. Ben de ona inandım ve kiralık olarak takımdan ayrılmadım. Elimden geldiğince mücadele etmeye çalışıyorum. Hocam da bana inandı ve şans verdi. Dört maçtır oynatıyor. Verilen şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Geçen hafta ilk Süper Lig golümü attım." ifadelerini kullandı.

Tayfun Aydoğan, yedek kulübesinde herkesin süre almayı beklediğine dikkati çekerek, "Her zaman kendimizi hazır tutmalıyız. İyi giden bir serimiz var. Geçen hafta güzel bir galibiyet aldık. İnşallah bunu Trabzonspor maçıyla taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

- Barasi: "3 puanı almaya hazırız"

Mavi-lacivertlilerin 20 yaşındaki forveti Yusuf Barasi, son 2 maçta forma giydiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Yusuf Barasi, Trabzonspor maçının zor geçeceğini belirterek, "Bu 3 puan bizim için çok önemli. Antrenmanlarımız iyi gidiyor ve 3 puanı almaya hazırız. Büyük bir kulübüz. Takımımızda çok iyi oyuncular var. Herkes ilk 11'de oynayabilir. Bekleyeceğiz, oyuna girdiğimizde kendimizi göstereceğiz. Herkes oynayabilir, sabır gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.