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        Adana'da iş yerine silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, giyim mağazasına yönelik silahlı saldırıda, iş yeri sahibi hayatını kaybetti, işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 16:08 Güncelleme: 12.10.2023 - 16:14
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        Adana'da iş yerine silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, giyim mağazasına yönelik silahlı saldırıda, iş yeri sahibi hayatını kaybetti, işçi yaralandı.

        Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasına kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından tabancalarla ateş edildi.

        Kurşunların isabet ettiği iş yeri sahibi Mehmet Ulaş (45) ile çalışanı Can T. (40) yaralandı.

        Olay yerinin yakınındaki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Ulaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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