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        Adana'da "2. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" açıldı

        Adana Valiliği himayesinde düzenlenen "2. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 15:24 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:43
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        Adana'da "2. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" açıldı
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        Adana Valiliği himayesinde düzenlenen "2. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" törenle açıldı.

        Vali Yavuz Selim Köşger, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında, Adana'nın fuar ve festival konusunda marka şehir olma yolunda ilerlediğini söyledi.

        Geçen yıl ilki düzenlenen fuarın beklenenin üzerinde ilgi gördüğünü belirten Köşger, "Bu yıl burada 300 stantta 30 ülke ve 70 ilden 450 firma var. Tespih ve doğal taşlar şahsen ilgilendiğim bir alan. Tespih sadece bizim dinimizde olan bir şey değil, Hristiyanların da Budistlerin de kullandığı bir araç. Ama fark, bizim milletimiz tarafından estetize edilmiş ve bir sanat haline getirilmiş. Bu altı çizilmesi gereken bir şey." diye konuştu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da ilki büyük ilgi gören fuarın ikincisinin de başarılı olacağını dile getirdi.

        Fuara kent dışından çok sayıda firmanın geldiğini anlatan Karalar, "Bu fuarlar, festivaller, karnavallar, etkinlikler, Adana'ya zenginlik kazandırıyor, Adana'nın tanınmasını ciddi ölçüde sağlıyor." dedi.

        Konuşmaların ardından Vali Köşger ve katılımcılar, kurdele keserek fuarı açtı. Fuara katılanlar, stantları gezerek ürünleri inceledi.

        Fuar 22 Ekim'e kadar gezilebilecek.

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